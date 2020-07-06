شكرا لقرائتكم بعد رباعية ليفربول.. سيتي يخسر بهدف من 36 متراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل ساوثهامبتون نتائجه الجيدة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما فجر مفاجأة مدوية بفوزه 1 - صفر على ضيفه مانشستر سيتي يوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد ساوثهامبتون، الذي حقق انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 43 نقطة في المركز الثالث عشر، في حين توقف رصيد مانشستر سيتي، الذي تلقى خسارته التاسعة في البطولة هذا الموسم، عند 66 نقطة في المركز الثاني، بفارق 23 نقطة كاملة خلف ليفربول (المتصدر)، الذي توج باللقب قبل نهاية الموسم بسبع مراحل.

وارتدى تشي آدامز ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة 16، فيما عجز نجوم مانشستر سيتي عن تسجيل هدف التعادل طوال الوقت المتبقي من المباراة، بسبب التألق غير العادي لأليكس مكارثي حارس مرمى أصحاب الأرض، الذي تصدى ببسالة للمحاولات الهجومية العديدة للفريق السماوي، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.

وتأتي تلك الخسارة لتفسد احتفالات جمهور مانشستر سيتي، عقب تحقيق فريقه فوزا (شرفيا) كبيرا 4 - صفر على ضيفه ليفربول في المرحلة الماضية للمسابقة.