شكرا لقرائتكم إنسيني يقود نابولي لفوز صعب على روما.. وأتالانتا يقترب من "الأبطال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع نابولي فوزا صعبا من ضيفه روما 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم نابولي بهدف سجله خوزييه كاييخون في الدقيقة 55، وتعادل هنريك مخيتريان لروما في الدقيقة 60، وأضاف لورينزو إنسيني الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 82. ورفع نابولي رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف روما الذي يحتل المركز الخامس.
وانتزع أتالانتا فوزا صعبا من كالياري 1 - صفر، ويدين بالفضل في هذا الفوز للاعبه لويس مورييل الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 من ركلة جزاء. وشهدت المباراة طرد أندريا كاريوني لاعب كالياري في الدقيقة 26.
ورفع أتالانتا رصيده إلى 63 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد كالياري عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر إنسيني يقود نابولي لفوز صعب على روما.. وأتالانتا يقترب من "الأبطال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.