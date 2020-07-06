شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا دار بين كلوب وصلاح وتريزيجيه فى ملعب الأنفيلد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمع لقاء سريع الثلاثى يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى ولاعبه محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا ونجم منتخب الفراعنة، على هامش مباراة الفريقين التى جمعتهما أمس، الأحد، على ملعب "أنفيلد" بالجولة الـ33 من الدورى الإنجليزى وحسمها الريدز بثنائية نظيفة.

شارك النجم المصرى محمد صلاح من بداية المباراة مع ليفربول حتى نهايتها، وشارك محمود حسن "تريزيجيه" أيضًا مع أستون فيلا من بداية اللقاء وحتى الدقيقة 85، فى الوقت الذى جلس فيه أحمد المحمدى لاعب منتخبنا الوطنى على مقاعد بدلاء الفيلانز طوال اللقاء.

شهدت المباراة حديثا جانبيا بين الثلاثى بعد انتهاء المباراة، وحرص تريزيجيه على تهنئة كلوب وصلاح بالفوز بالمباراة وحسم الدورى الإنجليزى الممتاز قبل 7 جولات من نهايته، فيما أثنى كلوب على إمكانيات تريزيزيجه، المطلوب حالياً فى أكثر من نادٍ بأوربا تمهيداً للرحيل عن أستون فيلا نهاية الموسم الجارى.

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وداعب تريزيجيه محمد صلاح وهو يشير لكلوب قائلاً، "أبوك أهو"، فى إشارة للعلاقة الوطية التى تربط الفرعون المصرى بالمدرب الألمانى منذ انتقاله للريدز وحتى الآن، الأمر الذى كان له دور كبير فى تألق محمد صلاح تحت قيادة المدرب الألماني.

بهذه النتيجة وصل ليفربول (بطل اللقب) إلى النقطة 89، فى ظل رغبته فى كسر الرقم المسجل باسم مانشستر سيتى والمتمثل فى حصد أكثر من 100 نقطة خلال موسم واحد، حيث يتبقى له 12 نقطة فقط، وامامه 5 جولات متبقية على النهاية، فى المقابل، لا يزال أستون فيلا يعانى من صراع الهبوط لدورى الدرجة الأولى، حيث يحتل المركز الـ18 والمؤدى إلى الهبوط برصيد 27 نقطة.

كان ليفربول قد خسر بنتيجة 4-0 فى الجولة الماضية أمام مانشستر سيتى حامل لقب آخر نسختين من البريميرليج، وكانت الهزيمة التى عكّرت احتفالات الجماهير باللقب الغائب هى الثانية لليفربول فى الدورى خلال الموسم.