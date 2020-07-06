شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يحيى الذكرى الـ24 لرحيل مدربه شحتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النادى المصرى البورسعيدى، عبر صفحته الرسمية على تويتر، الذكرى الرابعة والعشرين لمدربه الأسبق محمد صديق شحتة، وكتبت الصفحة: "الذكرى الرابعة والعشرين للراحل القدير الكابتن محمد صديق شحتة والذى تولى مهام الادارة الفنية للفريق الاول للكرة بالمصرى موسم 95-96 ونجح معه فى تحقيق المركز الرابع للدوري العام".

وتوج شحته مع الإسماعيلى ببطولة الدورى العام موسم 67 – 68 بعد الفوز فى اللقاء الأخير على الأهلى بهدف دون مقابل احرزه النجم على ابو جريشة من ركلة جزاء، حيث كان شحته هو كابتن الفريق وقتها، وأحرز 4 اهداف خلال مشواره بالدورى.

تولى الكونت دى شحته تدريب العديد من المنتخبات والأندية العربية أبرزها منتخب مصر وهو مؤسس منتخب الامارات والاسماعيلى والمصرى واهلى دبى والقادسية واحُد السعودى .

توج شحته مع المنتخب الوطنى الأول ببطولة كأس الأمم الافريقية عام 1986 بعدما عمل مدربا مساعدا للمدير الفنى الأنجليزى “مايكل سميث” كما نال مع المنتخب الوطنى على المركز الاول في دورة الالعاب الأفريقية في كينيا ، بالأضافة لكأس البطولة الدولية بكوريا.

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كما استطاع شحته أن يقود الإسماعيلى للفوز ببطولة الدورى موسم 90- 91 بعد غياب 24 سنة فى أعقاب نجاحه نجح فى عمل جيل ذهبي عن طريق التعاقد مع لاعبين موهبين مع الاعتماد على بعض الناشئين وأصحاب الخبرات.

رحل شحته نجم الدراويش اثر ازمة قلبية مفاجئة تعرض لها بعد توليه تدريب النادى المصرى، لتفقد الكرة المصرية علامة بارزة فى تاريخها الكروى بصفة عامة وقد ظهر ذلك واضحا بعدما شيعه عشرات الالأف إلى مثواه الأخير.