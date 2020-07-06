شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يحسم بطولة الحافز الرياضى بعد استئناف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التايكوندو مناقشة بطولة الحافز الرياضى، وتحديد موعد المسابقات الخاصة بفئات الحافز، وذلك بعد استئناف النشاط الرياضى بالاتحاد، خاصة أنه لم يتم البدء فى عودة اللعبة، كونها لعبة تلامسية وتندرج فى المرحلة الثالثة من التصنيف الوارد بالأكواد الخاصة بعودة النشاط .

واستقر اتحاد التايكوندو على اختيار المركز الأولمبى بالمعادى لتدريب الفرق القومية، واستقبال تدريب المنتخبات عقب عودة النشاط الرياضى، وفقا لما اعلنه أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة، بشكل مبدئى لحين وصول خطاب من الوزراة بأماكن التدريب المقررة لمنتخب التايكوندو، وقال عمرو سليم إن الاتحاد سبق وخاطب وزارة الرياضة لمعرفة أماكن التدريب المقرر خضوع لاعبى المنتخب للتدريب بها، ولحين وصول رد من الوزارة فتم الاستقرار على المركز الأولمبى بشكل مبدئى .

وشكل الاتحاد لجنة طبية لمواجهة أزمة وباء كورونا، يترأسها حسن كمال طبيب الاتحاد، ورئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية وعضو اللجنة الطبية العليا لمواجهة الكورونا.

ومن المقرر أن يتلخص دور اللجنة الطبية بالتايكوندو فى مراعاة و تنفيذ التعليمات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط خلال شهر أغسطس المقبل بناءً على التعليمات الواردة من الجهات المختصة مع أخذ الاحتياطات اللازمة فى هذا الشأن، وكشف الاتحاد عن الطرق المقرر اللجوء إليها لحماية لاعبيه، خاصة أن التايكوندو من الألعاب الاشتباكية، والتى يحدث بها تلامس واحتكاك بين اللاعبين.