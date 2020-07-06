شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يجرى المسحة الثالثة لكورونا غداً بالمركز الأولمبى استعداداً للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى مدرب الفريق، للمسحة الثالثة للكشف عن كورونا بمعسكر الفريق بالمركز الأوليمبى، غداً الثلاثاء، استعداداً لاستناف مسابقة الدورى العام، المقرر عودتها 7 أغسطس الجارى بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

فى سياق متصل، وقع أحمد كشرى نجم الأهلى السابق على عقود تدريب نادى أسوان لمدة موسم ونصف، وذلك فى حضور عضوى مجلس أسوان إيهاب منصور ومحمد حمدى عباس، اللذين تواجدا فى معسكر الفريق بالمركز الأولمبي.

كما شهدت جلسة كشرى مع عضوى أسوان توقيع أعضاء الجهاز الفنى وفى مقدمتهم، أحمد رجب المدرب العام، والدكتورمحمد عبد الغفار أول طبيب للفريق منذ بداية الموسم، وأحمد حيدر مخطط الأحمال.

وأكد أحمد كشرى أن الحالة التى ظهرت إصابتها بفيروس كورونا المستجد بين لاعبى الفريق بعد ظهور نتائج المسحة الثانية هى للاعب لم يدخل فى معسكر الفريق، خاصة أنه يخوض فى الفترة الحالية امتحانات الجامعة، وبالتالى لم يخالط زملائه ليشكل خطورة عليهم.

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وأضاف كشرى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، اللاعب كان يأتى لإجراء المسحة بسيارته الخاصة ولم يختلط بزملائه، وليست لدينا مشكلة والفريق يخوض تدريباته بانتظام استعداداً للدورى.

وتابع مدرب أسوان، لدينا لاعب آخر يؤدى امتحانات الثانوية العامة بالفريق، لذا قمنا بعزله ليتدرب بشكل انفرادى حتى لا يخالط اللاعبين لحين الانتهاء من الامتحانات والتأكد من سلامته.

وكانت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها لاعبو أسوان الأربعاء الماضى أظهرت وجود حالة إيجابية بين لاعبى الفريق، وذلك بعدما أظهرت المسحة الأولى وجود حالة إيجابية قبل الدخول فى المعسكر.