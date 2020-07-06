شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية للاعبى الأهلى فى المران الصباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقسيمة قوية للاعبى الفريق صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وقسم سيزا اللاعبين إلى أربع مجموعات بعد التدريبات البدنية القوية التى خاضها الفريق فى بداية مران اليوم، ويستعد الأهلى للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات الدورى، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

وشهد المران مشاركة حمدى فتحي فى المران الجماعى للمرة الأولى منذ الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات، وكان حمدى فتحى قد تعرض للإصابة بقطع فى غضروف الركبة، خلال وجوده فى معسكر المنتخب وأجرى جراحة فى ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجى وتأهيلي.

ويعود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، وتوماس بينكيل مدرب الأحمال البدنية بالفريق للقاهرة اليوم، الاثنين، بعدما قضى الثنائى إجازة فى بلادهما استغرقت ما يقرب من 25 يوماً، حيث غادر فايلر وبينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضى عبر طائرة خاصة من الجونة، واتفق المدير الفنى للأهلى خلال تواجده فى سويسرا على التجديد موسماً للأهلى ليُنهى الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء بعد فترة شهدت جدلاً بشأن مستقبل المدرب السويسرى الذى سيعود للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية لعدم وجود طائرات قادمة من سويسرا خلال اليومين الحاليين فإضطر المدير الفنى للعودة عبر الخطوط الفرنسية بعدما يستقبل قطاراً من سويسرا إلى فرنسا، ويخضع فايلر للمسحة للكشف عن كورونا قبل قيادة تدريبات الفريق.