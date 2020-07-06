شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تشكل لجنة طبية للإشراف على الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، لجنة طبية برئاسة الدكتور حسام بهجت للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى عودة النشاط لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأسندت اللجنة المؤقتة مهمة الإشراف على اللجنة إلى سامى إبراهيم عضو مجلس الإدارة لتولى شئون الإجراءات الطبية و الإحترازية .

وعادت بعض أندية الكرة الطائرة إلى التدريبات مؤخرا، وأبرزها الأهلى على الملاعب المكشوفة بفرع مدينة نصر دون إجراء مسحات طبيعة وفقا لتطبيق الكود رقم 1 تبعا للأكواد المرسلة من وزارة الشباب و الرياضة وفقا لتأكيدات رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى بالأهلى .

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قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى فى اجتماعها السبت الماضى استئناف مسابقات الموسم الحالى 15أغسطس على أن تنتهى المنافسات يوم 14 سبتمبر المقبل، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد .

كما شهد اجتماع مجلس الإدارة اعتماد إلزام الأندية بإبرام عقود للمدربين من أجل الحفاظ على حقوق مدربى الكرة الطائرة خلال المرحلة المقبلة .

ويعد نشاط الكرة الطائرة من الإتحادات المتوسطة التلامس فى اللعب، حيث تم وضعه فى خطة عودة التدريبات فى الفترة من بداية شهر يوليو واستئناف النشاط 1 أغسطس.