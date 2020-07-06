شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يخوض المرحلة الأخيرة فى العلاج قبل العودة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تنفيذ برنامجه التأهيلي تمهيداً للعودة والمشاركة فى المران الجماعى، وأدى محمد محمود جلسة فى الجيم، ثم استكمل تدريباته التأهيلية فى ملعب التتش على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم، ويؤدى محمود المرحلة الأخيرة فى البرنامج التأهيلي، وبات قريباً من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد تحسن حالته بشكل كبير.

ويواصل الأهلى تدريباته اليومية استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها فى سبتمبر المقبل، وشهد المران مشاركة حمدى فتحى فى المران الجماعى للمرة الأولى منذ الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات، وكان حمدى فتحى قد تعرض للإصابة بقطع فى غضروف الركبة، خلال وجوده فى معسكر المنتخب وأجرى جراحة فى ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجى وتأهيلي.

ويعود السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، وتوماس بينكيل، مدرب الأحمال البدنية بالفريق، إلى القاهرة اليوم، الاثنين، بعدما قضى الثنائى إجازة فى بلادهما استغرقت ما يقرب من 25 يوماً حيث غادر فايلر وبينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضى عبر طائرة خاصة من الجونة، واتفق المدير الفنى للأهلى خلال تواجده فى سويسرا على التجديد موسماً للأهلى ليُنهى الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء بعد فترة شهدت جدلاً بشأن مستقبل المدرب السويسرى الذى سيعود للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية لعدم وجود طائرات قادمة من سويسرا خلال اليومين الحاليين فإضطر المدير الفنى للعودة عبر الخطوط الفرنسية بعدما يستقبل قطاراً من سويسرا إلى فرنسا، ويخضع فايلر للمسحة للكشف عن كورونا قبل قيادة تدريبات الفريق.