شكرا لقرائتكم خبر عن حوار.. عمرو أنور: مستقبل صالح جمعة بالأهلي أفضل من مصيره المنتظر فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صانع كنوز الأهلى من المواهب، هكذا هو عمرو أنور مدرب فريق الشباب فى القلعة الحمراء، وأحد أهم لاعبى خط وسط النادى الأهلى فى تسعينات القرن الماضي، حظى بموهبة كبيرة لاعبا ويعتبره مجلس إدارة الأهلى أهم الكوادر التى يعدها للمستقبل، خاض مسيرة كروية حافلة لاعبا، وبعد اعتزاله اتجه للتدريب، وقاد أكثر من فريق خلال مسيرته التدريبية، سواء فى مصر أو السعودية أو ليبيا.

بدأ شغفه بكرة القدم منذ كان طفلا حالما، وبعدما علق حذائه، التحق بمدرسة الكرة بالأهلى مع بدر رجب، ثم تولى المهمة الفنية لفريق 92 بالنادى الأهلي، وبعدها فريق 93، ثم 91، بعدها اختير لتدريب منتخب مصر مواليد 1991، كما خاض تجربة تدريبيه أثقلت موهبته مع الاتحاد الليبى رفقة الكابتن أنور سلامة، ثم الفريق الاولمبى بنادى الاتحاد السعودي، ثم المهمة الفنية لفريق الرياض.

وكشف عمرو أنور العديد من الكواليس عن فريق الشباب بالقلعة الحمراء، ورأيه فى العديد من الموضوعات المهمة التى تسيطر على الساحة الرياضية خلال هذه الفترة، ورأيه فى عودة الدورى والمعارضين لاستكمال الدورى، كيف رأى عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلى.

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رشح عمرو أنور المدير الفنى لفريق شباب الأهلى عدداً من المواهب فى فريقه، التى تستطيع التصعيد للفريق الأول وتمثيل إضافة فنية جيدة للسويسرى رينيه فايلر المدير الفني، بخلاف الصفقات التى من المنتظر أن يبرمها الفريق فى الميركاتو الصيفي.

وأكد عمرو أنور لـ سوبر كورة أن معظم عناصر الفريق تستطيع اللعب للفريق الأول بعد تقديمهم موسم استثنائي، مختصاً بالذكر 5 أسماء سيكون لهم شأن كبير فى الكرة المصرية وفقاً لتقديراته الفنية، وهم محمد فخرى صانع الألعاب، عبد الرحمن مانو لاعب وسط مدافع، فارس طارق ظهير أيمن، عادل زينهم مساك وأخيراً محمد شكرى وهو لاعب جوكر يُجيد اللعب فى أكثر من مركز منهم المساك والظهير الأيسر والجناح الأيسر.