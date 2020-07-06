شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى ورمضان صبحى يغيبان عن مران الأهلى الجماعى ويكتفيان بجلسة فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض شريف إكرامى ورمضان صبحى، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة تدريبات بدنية فى الجيم على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، واكتفى الثنائى بأداء جانب من التدريبات البدنية فى الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل، ضمن البرنامج المحدد لهما من قبل الجهاز الفني.

ويواصل الأهلى تدريباته على ملعب التتش استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز والتحضير للمرحلة المقبلة، وشهد المران مشاركة حمدى فتحى لاعب الفريق فى مران الفريق الذى المقام صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وشارك حمدى فتحي، فى المران الجماعى للمرة الأولى منذ الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات، وكان حمدى فتحى قد تعرض للإصابة بقطع فى غضروف الركبة، خلال وجوده فى معسكر المنتخب وأجرى جراحة فى ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجى وتأهيلي.

ويعود السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، وتوماس بينكيل، مدرب الأحمال البدنية بالفريق، للقاهرة اليوم، الاثنين، بعدما قضى الثنائى إجازة فى بلادهما استغرقت ما يقرب من 25 يوماً حيث غادر فايلر وبينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضى عبر طائرة خاصة من الجونة، واتفق المدير الفنى للأهلى خلال تواجده فى سويسرا على التجديد موسماً للأهلى ليُنهى الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء بعد فترة شهدت جدلاً بشأن مستقبل المدرب السويسرى الذى سيعود للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية لعدم وجود طائرات قادمة من سويسرا خلال اليومين الحاليين فإضطر المدير الفنى للعودة عبر الخطوط الفرنسية بعدما يستقبل قطاراً من سويسرا إلى فرنسا، ويخضع فايلر للمسحة للكشف عن كورونا قبل قيادة تدريبات الفريق.