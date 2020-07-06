تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في المران الصباحي

قاد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش

بالجزيرة.قام سيزا بتقسيم اللاعبين إلى أربع مجموعات بعد التدريبات البدنية القوية التي خاضها الفريق في بداية مران اليوم.يستعد الأهلي للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري، إضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.