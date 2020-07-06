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الزمالك يعزل مصطفى فتحى انتظارًا لنتيجة المسحة الثانية لفيروس كورونا

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 أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن أعراض فيروس لم تظهر على نجم الفريق وصانع ألعابه مصطفى فتحى، وكذلك الدكتور منتصر الرملاوى، إدارى الفريق، على رغم أن

نتيجة المسحة الأولى جاءت إيجابية، مشيراً إلى أنهما سيخضعان إلى عزل منزلى لحين إجراء المسحة الثانية، وأنه سيكون على تواصل معهما، مشيراً إلى أن الثنائى أجريت لهما المسحة الأولى مع باقى أفراد الفريق الجمعة الماضية، وظهرت باقى العينات سلبية.

 حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، على الاطمئنان على الثنائى المصاب والشد من أزرهما، وهو ما قام به أيضاً المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون وجميع زملائهم اللاعبين.

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