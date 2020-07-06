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شريف إكرامي ورمضان صبحي يكتفيان بالتأهيل البدني في مران الأهلي

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خاض شريف إكرامي ورمضان صبحي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تدريبات بدنية في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على

ملعب التتش بالجزيرة.
واكتفى الثنائي بأداء جانب من التدريبات البدنية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، ضمن البرنامج المحدد لهما من قبل الجهاز الفني. وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام؛ استعدادا للمرحلة المهمة المقبلة على المستويين المحلي والإفريقي.

 

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