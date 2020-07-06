بيراميدز يرفض ضغوط دونجا للانتقال إلى القلعة البيضاء

رفضت إدارة نادى بيراميدز محاولات نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق الكرة، الضغط على النادى من أجل الموافقة على انتقاله لنادى الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة.

تمسك الجهاز الفنى للفريق بقيادة الكرواتى انتى تشاشيتش باستمرار دونجا فى صفوف الفريق للحفاظ على القوام

الأساسى فى ظل الرغبة الكبيرة فى المنافسة على جميع البطولات فى الموسم المقبل، لاسيما بعدما نجحت إدارة النادى فى تجديد عقود نجوم الفريق، فى مقدمتهم عبدالله السعيد وعلى جبر وعمر جابر ودونجا، الذى يستمر عقده مع بيراميدز حتى ٢٠٢٤.

شهدت الساعات الماضية تواصل اللاعب مع إدارة النادى للموافقة على رحيله إلى القلعة البيضاء فى الموسم المقبل، فى ظل عدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن الصفقة.

وترددت أنباء أخيراً حول حصول الزمالك على توقيع اللاعب، والاتفاق على جميع البنود، ويتبقى فقط الحصول على موافقة بيراميدز للإعلان عن الصفقة.