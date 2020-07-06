الأهلي يرفض ضم كريم العريبي

رفض رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع الجزائرى كريم العريبى مهاجم فريق النجم الساحلى التونسى الذى تم عرضه على النادى بوصفه هداف دورى أبطال إفريقيا حتىالآن بجانب تسوية مستحقات اللاعب الإيفوارى سليمانى كوليبالى.
وأبدى المدرب السويسرى تحفظه على أداء العريبى مؤكداً أنه يشابه طريقة لعب المغربى وليد أزارو اللاعب المعار للاتفاق السعودى.
وبدأ مسئولو الأهلى ضغوطاً مكثفة لإقناع أزارو بتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل من خلال رفع الراتب السنوى للاعب لإقناعه بالتوقيع، ثم إعارته لأى فريق آخر فى ظل عدم قناعة فايلر بمستواه.
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