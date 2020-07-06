تحرك النادى الأهلى لحسم صفقة اللاعب الكونغولى جاكسون موليكا، نجم مازيمبى الكونغولى، فى الساعات القليلة الماضية، بعد أن فشلت مفاوضات رحيل اللاعب إلى فريق لانس الفرنسى، الذى تقدم بعرض رسمى لضم اللاعب مقابل 100 ألف يورو على سبيل الإعارة، بجانب بند البيع النهائى مقابل 300 ألفيورو.
قدم الأهلى عرضاً مبدئياً لإدارة مازيمبى يبلغ 800 ألف يورو من أجل الفوز بخدمات موليكا الذى أبدى ترحيبه بالفعل بالانضمام للفريق الأحمر فى ظل عدم وصول عروض رسمية من أوروبا لإدارة مازيمبى.
حصل موليكا على وعود منمدير أعماله بوجود عروض رسمية من مارسيليا الفرنسى وأندرلخت البلجيكى وأحد الأندية التركية، ولكن اللاعب الكونغولى لم يحصل حتى الآن على عرض رسمى، بينما بدأ الأهلى تفاوضه مع اللاعب بالفعل لإقناعه بالرحيل للفريق الأحمر.
ويستعد الأهلى لإرسال وفد للكونغو الديمقراطية حال حسم المفاوضات بشكل مبدئى للتعاقد مع موليكا وتدعيم هجوم الفريق بناءً على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوة جديدة تُقرب جاكسون موليكا من الأهلي.. واللاعب يرحب بالعرض المبدئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.