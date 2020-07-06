وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري للدراجات النارية

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أمس الأحد، بمكتبه بوزارة الشباب والرياضة، عمر هريدي، رئيس الاتحاد المصري للدراجات النارية، يرافقه وائل طامو، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وبعض رؤساء مجموعات قائدي الدراجات النارية الهواة.

بدأ الاجتماع باستعراض هريدي لخطة الاتحاد المصري للدراجات النارية على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى أنشطة الهواة .

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية رياضة الدراجات النارية لما لها من جمهور ذات طبيعة خاصة، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة دائمًا ما تستعين بقائدي الدراجات النارية ضمن فعاليات الأحداث

كما تناول الاجتماع أهمية السياحة الرياضية والأحداث الرياضية السياحية، واهتمام الدولة واسع النطاق بها لما لها من مردود اقتصادى كبير فى مختلف المجالات، خصوصًا فيما يتعلق بتنشيط السياحة بصفة عامة والسياحة الرياضية بصفة خاصة.

وأكد وائل طامو، أن الاتحاد المصري للدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يستعد لإطلاق مشروع "٣٠ يوم تحدي"، الذي يتضمن عددًا من السباقات الخاصة بالدراجات النارية وعددًا من الألعاب الرياضية الأخرى الافتراضية، بمشاركة قائدي الدراجات النارية، ومن المقرر إطلاقه في أغسطس المقبل.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد الشيخ، وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، ود.عمرو حداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضية، وأحمد جمعة، معاون الوزير، وأحمد عبدالخالق، مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

النارية لما لها من جمهور ذات طبيعة خاصة، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة دائمًا ما تستعين بقائدي الدراجات النارية ضمن فعاليات الأحداث الرياضية والسياحية التي يتم تنظيمها في مصر.كما تناول الاجتماع أهمية السياحة الرياضية والأحداث الرياضية السياحية، واهتمام الدولة واسع النطاق بها لما لها من مردود اقتصادى كبير فى مختلف المجالات، خصوصًا فيما يتعلق بتنشيط السياحة بصفة عامة والسياحة الرياضية بصفة خاصة.وأكد وائل طامو، أن الاتحاد المصري للدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يستعد لإطلاق مشروع "٣٠ يوم تحدي"، الذي يتضمن عددًا من السباقات الخاصة بالدراجات النارية وعددًا من الألعاب الرياضية الأخرى الافتراضية، بمشاركة قائدي الدراجات النارية، ومن المقرر إطلاقه في أغسطس المقبل.حضر الاجتماع الدكتور أحمد الشيخ، وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، ود.عمرو حداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضية، وأحمد جمعة، معاون الوزير، وأحمد عبدالخالق، مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

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