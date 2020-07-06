مواعيد مباريات اليوم الاثنين كاملة والقنوات الناقلة

يقام اليوم الإثنين، 6 - 7 - 2020، عدد من المباريات، على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى، في استكمال للقاءات الأمس، في الدوري الإنجليزي والإسباني، بالإضافة إلى ملحق تفادي الهبوط إلى دوري القسم الثاني بألمانيا.
وتستعرض الوفد مباريات اليوم كاملة بتوقيتات إقامتها والقنوات الناقلة لها..
في الدوري الإنجليزي ..
ينطلق لقاء توتنهام ونظيره إيفرتون في تمام التاسعة مساء، ويذاع عبر قناة
في الدوري الإسباني ..
في تمام السابعة والنصف مساء يلتقي فريق ليفانتي مع نظيره ريـال سوسيداد في إطار منافسات الجولة 34، ويذاع عبر قناة beinsports hd 3.
وفي تمام العاشرة مساءاً يلتقي فريق إشبيلية بنظيره إيبار ويذاع اللقاء عبر القناة ذاتها.
في الدوري الألماني..
تقام مباراة الإياب من ملحق تفادي الهبوط إلى دوري القسم الثاني، خلال لقاء فيردر بريمن بنظيره هايدنهايم الذي ينطلق في تمام الثامنة والنصف مساءاً ويذاع عبر قناة beinsports hd 5.
في الدوري التركي ..
وفي إطار منافسات الجولة 30 يلتقي فريق بشكتاش الذي يضم في صفوفه الدولي المصري محمد النني بنظيره قيصري سبور، في تمام الثامنة مساءاً.
في الدوري البرتغالي ..
في تمام العاشرة مساءاً يلتقي فريق موريرينسي بنظيره سبورتنج لشبونة، في إطار منافسات الجولة 30.
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