رياضة | كابوس بولونيا يحدث مذبحة في الإنتر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر كابوس بولونيا يحدث مذبحة في الإنتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت مجموعة من التقارير الصحفية، الى اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف إنتر ميلان عقب نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن هزيمة إنتر أمام بولونيا، ستفجر ثورة لسوق انتقالات الفريق، في الميركاتو الصيفي المقبل، مشيرة إلى أن هناك 4 لاعبين سيرحلون عن إنتر ميلان وهم دييجو جودين، ماتياس فيتشينو، روبيرتو جاليارديني، كريستيانو بيراجي.

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وأضافت الصحيفة أن النادي لن يقوم بشراء فيكتور موسيس بشكل نهائي من تشيلسي، بجانب عدم تجديد عقد بورخا فاليرو.

وختمت بأن النادي سيُقيم وضع التشيلي أليكسيس سانشيز، المعار من صفوف مانشستر يونايتد، وسيحسم موقفه خلال الفترة المقبلة.

وتلقى إنتر ميلان هزيمه قاسية بالأمسأمام بولونيا ابعدته عن سباق المنافسة على لقب الكالتشيو، خاصة بعد اتساع الفارق مع المتصدر يوفنتوس إلى 11 نقطة.