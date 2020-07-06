رياضة | الخطيب يتدخل لحسم صفقة طاهر محمد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر الخطيب يتدخل لحسم صفقة طاهر محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يحاول النادي الأهلي منذ فترة حسم صفقة طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ودخل المارد الأحمر في مفاوضات رسمية مع المقاولون العرب الفترة القادمة لضم طاهر محمد والذي طلب الحصول على 40 مليون جنية ولكن رفض الأهلي هذه المطالب وتعطلت المفاوضات لوقت قصير.
وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قيادة مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر مع نادي المقاولون بنفسه لحسم الصفقة في أسرع وقت.
وعرض الأهلي على المقاولون العرب الحصول على مبلغ 20 مليون جنية بالاضافه إلى إعارة لاعبيين من صفوف الأحمر.
وهناك اتجاه في نادي المقاولون العرب للموافقة على عرض الأهلي لضم طاهر محمد في ظل عدم وصول أي عرض لضمه في الصيف ورغبة اللاعب في الرحيل.