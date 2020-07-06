رياضة | الخطيب يتدخل لحسم صفقة طاهر محمد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر الخطيب يتدخل لحسم صفقة طاهر محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول النادي الأهلي منذ فترة حسم صفقة طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ودخل المارد الأحمر في مفاوضات رسمية مع المقاولون العرب الفترة القادمة لضم طاهر محمد والذي طلب الحصول على 40 مليون جنية ولكن رفض الأهلي هذه المطالب وتعطلت المفاوضات لوقت قصير.

Advertisements

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قيادة مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر مع نادي المقاولون بنفسه لحسم الصفقة في أسرع وقت.

وعرض الأهلي على المقاولون العرب الحصول على مبلغ 20 مليون جنية بالاضافه إلى إعارة لاعبيين من صفوف الأحمر.

وهناك اتجاه في نادي المقاولون العرب للموافقة على عرض الأهلي لضم طاهر محمد في ظل عدم وصول أي عرض لضمه في الصيف ورغبة اللاعب في الرحيل.