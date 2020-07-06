رياضة | مانشستر يوناتيد يدرس التعاقد مع أداما تراوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر يوناتيد يدرس التعاقد مع أداما تراوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع المهاجم الإسباني أداما تراوري لاعب فريق وولفرهامبتون في الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إنجلترا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الصن" البريطانية فإن اليونايتد مهتم بالتعاقد مع اللاعب الإسباني والذي لفت الأنظار إليه هذا الموسم مع وولفرهامبتون.

وأضافت الصحيفة بأنه من الممكن أن يتجه مان يونايتد إلى أداما تراوري كبديل أرخص من جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند.

وتابعت الصحيفة بأن وولفرهامبتون يريد 90 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل اللاعب.