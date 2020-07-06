رياضة | محمد محمود يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي في الأهلي من الإصابة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد محمود يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي في الأهلي من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ تمهيداً للعودة والمشاركة في المران الجماعي.

وخاض محمد محمود، جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته التأهيلية في ملعب التتش على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم.

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ويؤدي محمد محمود المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي، وبات قريبا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تحسن حالته بشكل كبير.

قاد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق، بتقسيم اللاعبين إلى أربع مجموعات بعد التدريبات البدنية القوية التي خاضها الفريق في بداية مران اليوم.

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.