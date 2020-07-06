رياضة | جلسة في الجيم لإكرامي ورمضان صبحي على هامش مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر جلسة في الجيم لإكرامي ورمضان صبحي على هامش مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الثنائي شريف إكرامي ورمضان صبحي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تدريبات بدنية في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

واكتفى الثنائي بأداء جانب من التدريبات البدنية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، ضمن البرنامج المحدد لهما من قبل الجهاز الفني.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام؛ استعدادا للمرحلة المهمة المقبلة على المستويين المحلي والإفريقي.