رياضة | مفاجأة.. موعد عودة فايلر لقيادة تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. موعد عودة فايلر لقيادة تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النادي الأهلي عن موعد عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء إلى القاهرة لقيادة تدريبات الفريق الجماعية مرة أخرى.

وكان فايلر قد سافر إلى سويسرا منذ فترة طويلة لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء أن فايلر سعيود إلى القاهرة يوم الثلاثاء القادم ليقود تدريبات الأهلي الجماعية مرة أخرى.

وكان المارد الأحمر قد أعلن منذ عدة أيام أنه تم تجديد عقد رينيه فايلر مع الفريق حتى نهاية الموسم الفعلي ليكمل الموسم مع الفريق حتى نهايته.

وعاد لاعبو النادي الأهلي إلى المران الجماعي للفريق خلال الأيام القليلة الماضية استعدادا لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز في شهر أغسطس المقبل مثلما أعلن الاتحاد المصري منذ أيام.