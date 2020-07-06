رياضة | مفاجأة.. موعد عودة فايلر لقيادة تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. موعد عودة فايلر لقيادة تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف النادي الأهلي عن موعد عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء إلى القاهرة لقيادة تدريبات الفريق الجماعية مرة أخرى.
وكان فايلر قد سافر إلى سويسرا منذ فترة طويلة لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء أن فايلر سعيود إلى القاهرة يوم الثلاثاء القادم ليقود تدريبات الأهلي الجماعية مرة أخرى.
وكان المارد الأحمر قد أعلن منذ عدة أيام أنه تم تجديد عقد رينيه فايلر مع الفريق حتى نهاية الموسم الفعلي ليكمل الموسم مع الفريق حتى نهايته.
وعاد لاعبو النادي الأهلي إلى المران الجماعي للفريق خلال الأيام القليلة الماضية استعدادا لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز في شهر أغسطس المقبل مثلما أعلن الاتحاد المصري منذ أيام.