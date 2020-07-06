رياضة | اليوم.. معركة بين توتنهام وإيفرتون بالدوري الإنجليزي بسبب الترتيب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليوم.. معركة بين توتنهام وإيفرتون بالدوري الإنجليزي بسبب الترتيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف توتنهام هوتسبر نظيره إيفرتون في تمام التاسعة مساء اليوم خلال المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

توتنهام ليس امامه سوى الفوز وذلك بعد خسارته 3-1 أمام شيفيلد يونايتد، ليصبح الخاسر في المركز التاسع، ويعاني من أجل التأهل لبطولة أوروبية، ويتأخر توتنهام بعشر نقاط عن مانشستر يونايتد خامس الترتيب، ولن يكون أمامه سوى الفوز على إيفرتون لانعاش آماله.

يبحث الفريقين عن الفوز لتحسين ترتيبهما في جدول الدوري، فالفريقين الفرق بينهما نقطة واحدة لصالح توتنهام، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 45 نقطة، جمعهم من اللعب 32 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 9 مباريات وتلقى الهزيمة في 11 مباراة، سجل لاعبوه 51 هدف واستقبلت شباكه 44 هدف.

ومن ناحية آخرى يدخل إيفرتون اللقاء بنفس هدف توتنهام وهو الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط، من أجل التقدم في الترتيب بالدوري، فالفريق يرغب في اللعب في بطولات الاتحاد الأوروبي العام القادم "اليووبا ليج"، فهو قبل هذا اللقاء في المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة، جمعهم من لعب 32 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 8 مباريات و تلقى الهزيمة 12 مرة، سجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 47 آخرين.