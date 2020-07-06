رياضة | الزمالك يكشف حقيقة ضم رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة ضم رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الزمالك حقيقة ضم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى دخول مسئولو القلعة البيضاء في مفاوضات مع رمضان صبحي لضمه في الصيف.

ونفى نادي الزمالك كل الأنباء المنتشرة مؤكدا أنه لم يدخل الأبيض في أي مفاوضات مع رمضان صبحي في الفترة الأخيرة.

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وأكد الفارس الأبيض أنه على الرغم من قيمة رمضان صبحي الفنية التي لا يوجد خلاف عليها ولكن اللاعب ليس ضمن حسابات النادي من الأساس.

ويسعى النادي الأهلي منذ فترة طويلة لشراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي أو تجديد إعارته لمدة موسم أخر مع الفريق.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ويعود بعد ذلك إلى صفوف نادي هيدرسفيلد تاون.