رياضة | الزمالك يكشف حقيقة ضم رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة ضم رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف نادي الزمالك حقيقة ضم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى دخول مسئولو القلعة البيضاء في مفاوضات مع رمضان صبحي لضمه في الصيف.
ونفى نادي الزمالك كل الأنباء المنتشرة مؤكدا أنه لم يدخل الأبيض في أي مفاوضات مع رمضان صبحي في الفترة الأخيرة.
وأكد الفارس الأبيض أنه على الرغم من قيمة رمضان صبحي الفنية التي لا يوجد خلاف عليها ولكن اللاعب ليس ضمن حسابات النادي من الأساس.
ويسعى النادي الأهلي منذ فترة طويلة لشراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي أو تجديد إعارته لمدة موسم أخر مع الفريق.
وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ويعود بعد ذلك إلى صفوف نادي هيدرسفيلد تاون.