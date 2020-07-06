الامارات | رئيس برشلونة يكشف عن مصير ميسي.. "نتفاوض مع كثير من اللاعبين"

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة يكشف عن مصير ميسي.. "نتفاوض مع كثير من اللاعبين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى رئيس نادي برشلونة جوسيب بارتوميو كل ما يتردد حول رغبة قائد الفريق ليونيل ميسي الرحيل عن النادي الكاتالوني وعدم تمديد عقده.

وقال في تصريحات لشبكة "موفيستار" الإسبانية، بعد الفوز العريض للبارسا على فياريال 4-1 في الدوري الإسباني لكرة القدم: "لن أشرح التفاصيل لأن تركيزنا ينصب على الدوري الإسباني، ونحن نتفاوض مع كثير من اللاعبين، لكن ميسي شرح لنا أنه يريد البقاء لذا سنستمتع بوجوده لفترة أطول".

Advertisements

وكانت الصحف الإسبانية قد كشفت أخيراً عن غضب ميسي (33 عاماً) من الطريقة التي تدار فيها كرة القدم والفريق من قبل إدارة النادي ورغبته في الرحيل لاسيما أن عقده يمتد حتى عام 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news