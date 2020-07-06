منافس الأهلي.. طوارئ في الوداد المغربي للفرار من شبح كورونا

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جدة - عمرو شويل قرر الوداد البيضاوي اتخاذ كل التدابير الاحترازية، خلال المعسكر الذي سيخوضه بمدينة أكادير، انطلاقا من يوم غد الإثنين، كما وقرر الفريق الأحمر أن يسافر إلى المدينة السوسية، عبر مجموعتين وفي حافلتين، ستنقلان اللاعبين والطاقم التقني، واتخاذ كافة الخطوات الصحية، خاصة على مستوى التباعد بين أفراد البعثة، وغيرها من الأمور الاحترازية اأخرى، التي قرر مسؤولو الفريق الالتزام وفق البروتوكول الصحي.
وكان الوداد قد قرر دخول معسكر تدريبي مغلق، من أجل مواصلة التداريب والتركيز على ما هو بدني، حيث سيكون هذا المعسكر جد مهم، قبل العودة لاستئناف الأنشطة الكروية.
وينتظر الوداد مواجهة مثيرة مع الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على الأراضي الكاميرونية، مطلع ديسمبر المقبل.
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