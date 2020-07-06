شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: فيفا ستمد عمل اللجنة الخماسية لمدة تصل لـ6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن الاتحاد الدولى الفيفا سوف يمد عمل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لمدة قد تصل لستة شهور.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت: "اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تنتهى مهمتها فى 31 يوليو الجارى وقرار مد عملها أكثر من شهرين أصبح مؤكدا فيما تبدو المؤشرات أن قرار المد قد يكون لمدة ستة شهور كاملة".

ويضيف شوبير: "وضع لوائح الانتخابات يشبه الولادة المتعثرة دائماً فى اتحاد الكرة، وأؤكد لائحة اتحاد الكرة لم تعتمد من الفيفا ولاتزال هناك مفاوضات فى هذا الشأن، ولو السما انطبقت على الأرض اللجنة الخماسية لن تدعو الجمعية لإقرار اللائحة فى الموعد المحدد كان هناك اقتراح لعقد الجمعية بالفيديو وعلى طريقة أون لاين ولكن الاقتراح قوبل بالرفض".

وفى وقت سابق، كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه كان شاهد عيان على أكاذيب ومؤامرات تحاك لعرقلة القلعة الحمراء، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "سأذيع سراً لأول مرة، أنا كنت شاهد عيان على أكاذيب ومؤمرات تحاك ضد الأهلى لعرقلة مسيرته، لو صنعها مؤلف سينمائى لن يصنعها بمثل الحبكة التى تدار بها فى الواقع، ورغم ذلك الأهلى رفض التتويج بلقب الدورى مقابل الموافقة على إلغاء المسابقة، وأصر على عودة النشاط الكروى وأن يحصد اللقب بعرقه وجهده وليس إهداء من أحد".

وأضاف شوبير، "الأربعاء الماضى عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع رؤساء ثلاثة أندية هى الاتحاد السكندرى والزمالك وطنطا ليلا، ولم توجد أى مشكلة فى الاجتماع كعادة كل الاجتماعات فى الغرف المغلقة، ولكن يجب الإشادة بالوزير الذى لا يهدأ ليلاً ونهاراً للعمل لصالح الرياضة المصرية".

Advertisements

وعن وجوده فى الجبلاية قال شوبير، "عندما كنت موجوداً فى اتحاد الكرة كنت أتهم بحصولى على الأخبار الحصرية وهذا ليس صحيحاً فلم أصنع خبراً حصرياً واحداً وأنا مسئول فى الجبلاية، وعلى نفس الوتيرة صنعت وانفردت بأخبار حصرية لا مثيل لها وأنا خارج المسئولية فى اتحاد الكرة".

وانتقد شوبير المجاملات فى تعيين الأجهزة الوطنية بالمنتخبات الوطنية قائلا، "أكبر مثال على المجاملات والسعى لإرضاء الأهلى والزمالك هو تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب مصر بوجود البدرى وأيوب ومعوض وبركات من الأهلى مقابل أيمن طاهر وطارق مصطفى من الزمالك، رغم أنه فى عهد الجوهرى لم تكن مثل هذه الحسابات موجودة على الإطلاق".

وعن التأريخ للمباريات القديمة قال شوبير، "أعطيت تسجيلات مبارياتى لأحد المخرجين لإعادة تأريخها ولكنها ضيعها بغرابة شديدة".