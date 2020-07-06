شكرا لقرائتكم حمدى فتحى يشارك في مران الأهلى الجماعى لأول مرة منذ إصابته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض حمدى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وشارك حمدى فتحي، فى المران الجماعى للمرة الأولى منذ الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات.

وتعرض حمدى فتحى للإصابة بقطع فى غضروف الركبة، خلال وجوده فى معسكر المنتخب وأجرى جراحة فى ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجى وتأهيلي، وواصل الأهلى تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام للفريق، وباقى أفراد الجهاز المعاون للسويسرى رينيه فايلر الذى يعود من سويسرا اليوم بعد انتهاء إجازته.

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وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.