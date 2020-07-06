سيزا يجتمع بلاعبين الأهلى في التتش اليوم

جدة - عمرو شويل جلسة عامة عقدها ديفيد سيزا، المدرب العام بالنادي الأهلي مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، وعقد سيزا، جلسة مع الجهاز المعاون في بداية المران للتحضير والتأكيد على بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها خلال التدريبات، وذلك للمرة الأخيرة قبل أن يبدأ رينيه فايلر في قيادة التدريبات بداية من الغد.

ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير للمرحلة المقبلة، وشهد المران مشاركة حمدي فتحي، لاعب الفريق في مران الفريق الذي المقام صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وشارك حمدي فتحي، في المران الجماعي للمرة الأولى منذ الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات، وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال وجوده في معسكر المنتخب وأجرى جراحة في ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

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يعود السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وتوماس بينكيل مدرب الأحمال البدنية بالفريق للقاهرة اليوم ،الأثنين، بعدما قضي الثنائي إجازة في بلادهما استغرقت ما يقرب من 25 يوماً حيث غادر فايلر وبينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضي عبر طائرة خاصة من الجونة، واتفق المدير الفني للأهلي خلال تواجده في سويسرا على التجديد موسماً للأهلي ليُنهي الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء بعد فترة شهدت جدلاً بشأن مستقبل المدرب السويسري الذي سيعود للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية لعدم وجود طائرات قادمة من سويسرا خلال اليومين الحاليين فإضطر المدير الفني للعودة عبر الخطوط الفرنسية بعدما يستقبل قطاراً من سويسرا إلى فرنسا ، ويخضع فايلر للمسحة للكشف عن كورونا قبل قيادة تدريبات الفريق.