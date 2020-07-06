شكرا لقرائتكم فايلر وتوماس بينكيل يعودان اليوم للقاهرة بعد اجازة إستغرقت 25 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وتوماس بينكيل مدرب الأحمال البدنية بالفريق للقاهرة اليوم ،الأثنين،بعدما قضي الثنائي أجازة في بلادهما إستغرقت ما يقرب من 25 يوماً حيث غادر فايلر وبينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضي عبر طائرة خاصة من الجونة وأتفق المدير الفني للأهلي خلال تواجده في سويسرا على التجديد موسماً للأهلي ليُنهي الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء بعد فترة شهدت جدلاً بشأن مستقبل المدرب السويسري الذي سيعود للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية لعدم وجود طائرات قادمة من سويسرا خلال اليومين الحاليين فإضطر المدير الفني للعودة عبر الخطوط الفرنسية بعدما يستقبل قطاراً من سويسرا إلى فرنسا ، ويخضع فايلر للمسحة للكشف عن كورونا قبل قيادة تدريبات الفريق.

بعيداً عما سبق ، يواصل فريق الكرة تدريباته اليوم ،الأثنين، على ملعب التتش تحت قيادة ديفيد سيزا المدرب العام فيما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، للاطمئنان على سير البرامج التأهيلية للاعبين المصابين ، واستفسر مدير الكرة عن أحوال المُصابين وموقفهم من البرنامج العلاجي الذي يخضعون له ، وطمئن طبيب الفريق عبد الحفيظ بشأن سير الأمور بشكل جيد للاعبين المصابين، فيما يتعلق بالتدريبات التأهيلية التي ينفذها الرباعي المصاب، سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود ، ويُنفّذ سعد سمير برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس، في حين يستكمل محمد محمود برنامجه للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي، في الوقت الذي يؤدي فيه كريم نيدفيد وحمدي فتحي برنامجيهما للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة .