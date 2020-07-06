شكرا لقرائتكم خبر عن سيزا يقود مران الأهلي للمرة الأخيرة قبل عودة فايلر من سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعداداً لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، وعقد سيزا جلسة مع الجهاز المعاون فى بداية المران للتحضير والتأكيد على بعض الأمور الفنية التى سيتم تنفيذها خلال التدريبات، وذلك للمرة الأخيرة قبل أن يبدأ رينيه فايلر فى قيادة التدريبات بداية من الغد.

ويواصل الأهلى تدريباته على ملعب التتش استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز والتحضير للمرحلة المقبلة، وشهد المران مشاركة حمدى فتحي لاعب الفريق فى مران الفريق الذى المقام صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وشارك حمدى فتحي، فى المران الجماعى للمرة الأولى منذ الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات، وكان حمدى فتحى قد تعرض للإصابة بقطع فى غضروف الركبة، خلال وجوده فى معسكر المنتخب وأجرى جراحة فى ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجى وتأهيلي.

يعود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى وتوماس بينكيل مدرب الأحمال البدنية بالفريق للقاهرة اليوم ،الأثنين، بعدما قضى الثنائى إجازة فى بلادهما استغرقت ما يقرب من 25 يوماً حيث غادر فايلر وبينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضى عبر طائرة خاصة من الجونة، واتفق المدير الفنى للأهلى خلال تواجده فى سويسرا على التجديد موسماً للأهلى ليُنهى الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء بعد فترة شهدت جدلاً بشأن مستقبل المدرب السويسرى الذى سيعود للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية لعدم وجود طائرات قادمة من سويسرا خلال اليومين الحاليين فإضطر المدير الفنى للعودة عبر الخطوط الفرنسية بعدما يستقبل قطاراً من سويسرا إلى فرنسا، ويخضع فايلر للمسحة للكشف عن كورونا قبل قيادة تدريبات الفريق.