شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. ناصر ماهر يستهدف البقاء على شط إسكندرية من أجل عيون الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ناصر ماهر لاعب الأهلى المعار إلى سموحة يفضل البقاء للعب فى النادىالسكندرى فى الموسم الجديد عن الإحتراف الخارجى فى ظل عدم عروض أوروبية تليق قيمتها بحجم اللاعب و تفيد القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة ، خاصة أن اللاعب يرغب فى اللعب أساسيا فى الموسم الجديد من أجل عيون المنتخب الأوليمبى والمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس كورونا .

ناصر ماهر لاعب يمتلك العديد من الفنيات العالية و عنصر المراوغة ، حيث أنه قدم عروضا قوية مع سموحة و النادى الأهلى من قبل خلال الفترة الماضية التى شهدت تألقه فى الساحرة المستديرة .

اقترب نادي سموحة من التوصل مع إدارة الأهلي لاتفاق بشأن تجديد استعارة ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي المعار للفريق السكندري بنهاية الموسم الجاري، في ظل تمسك اللاعب باللعب لسموحة مُجدداً رغم دخول العديد من الأندية المحلية في مفاوضات لاستعارته، وأفسد بند أولوية البيع اعارة ناصر ماهر لناسيونال ماديرا البرتغالي رغم ترحيب الأهلي بالعرض في البداية، إلا أن الإدارة الحمراء رفضت وضع بند يمنح النادي البرتغالي الحق في شراء اللاعب نهائياً بعد انتهاء فترة الإعارة وهو الأمر الذي أصرت عليه إدارة ناسيونال ماديرا ليرفض الأهلي العرض نهاية الأمر، في الوقت الذي أعلن اللاعب رفضه لقيمة الراتب الذي كان سيحصل عليه هناك، ليتم غلق الملف نهائياً ويتم اتخاذ قراراً بإعارة اللاعب لأحد الأندية المحلية.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب ناصر ماهر فى الصور التالية :

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