شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حمدى فتحى يشارك فى تقسيمة الأهلي بعد العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك حمدى فتحى، لاعب وسط النادى الأهلى، فى التقسيمة التى خاضها لاعبو الفريق خلال المران الجماعى الذى يقام حالياً على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام، المقرر عودتها فى 7 أغسطس الجارى بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان حمدى فتحى قد غاب عن الأهلى فى نوفمبر الماضى بعد تعرضه لإصابة فى غضروف الركبة خلال تواجده مع معسكر المنتخب الأول استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا، قبل أن ينهى برنامجه العلاجب والتأهيلى خلال فترة توقف النشاط، ليعود مجدداً للمشاركة فى تدريبات الفريق الأحمر.



حمدي فتحي

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في سياق آخر، عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب نهاية الأسبوع الجاري من أجل حسم صفقة طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون بعدما شهدت الأيام الماضية خلافاً واضحاً بين الناديين حول قيمة الصفقة على الصعيد المالي .

وقال مصدر في الأهلي أن هناك فارق كبير بين ما عرضه الأهلي وبين ما طلبه المقاولون لإتمام الصفقة يصل لما يقرب من 15 مليون جنيه تقريباً خاصة بعد إستبعاد فكرة ضم المقاولون لاعبين من الأهلي بجانب مقابل مالي بسبب الخلاف أيضاً حول اللاعبين المطلوبين من جانب المقاولون لذا تم الإتفاق على إتمام الصفقة من خلال مقابل مالي فقط وامام هذه الظروف سيعقد الخطيب إجتماعاً مع محسن صلاح أواخر الأسبوع الجاري لحسم الصفقة التى ربما تكون أول صفقة رسمية للقلعة الحمراء بعدما سبق وحصل النادي الأهلي على توقيع اللاعب مؤخراً وبات حسم الأمر مع المقاولون مسألة وقت في ظل العلاقة القوية التى تربط الناديين.