شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: هناك تحفظات على عودة الدورى.. وغموض موعد عودة الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد محسن أبوجريشة، مدرب الإسماعيلى، أن الفريق بحاجة لشهر على أقل تقدير من أجل الاستعداد لعودة منافسات كرة القدم من جديد، مشدداً على أن عودة الدورى كانت فكرة مرفوضة لجهاز الإسماعيلى قائلا، ”توجد تحفظات على استئناف الدورى حالياً، وإن كان هو قرار اتحاد كرة القدم فى النهاية، لكن نحن كأفراد فى المجال الرياضى لا بد أن يكون لنا رأى أيضا، وفى رأى أن عودة الأنشطة حاليا صعبة”.

وأضاف أبو جريشة، "نرغب بالتأكيد فى لعب كرة القدم وعودة الحياة لطبيعتها، لكن لدينا ما يزيد عن دور كامل من المباريات متبقية متى سنلعبها وكيف؟، كنت أتمنى انطلاق دورى جديد بعد حصول جميع الفرق على فترة استعداد كافية".

وتابع مدرب الإسماعيلى، ”لدينا استراتيجية وخطط نسير بها من أجل وصول اللاعبين لأعلى جاهزية بدنية وفنية، لا جديد بشأن اللاعبين الأفارقة فى ظل غموض الرؤية حول موعد وصولهم نظرا لعدم فتح المطارات حتى الأن”.

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وأتم أبوجريشة تصريحاته قائلا، ”سنقوم برفع الحمل التدريبى للاعبين بشكل تدريجى على أن يتم تحديد موقف الوديات اعتبارا من الأسبوع الثانى للتدريبات”.

ويجرى فريق الإسماعيلى، اليوم الاثنين، مسحة كورونا الثانية على حسب البروتوكول الطبى المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اتحاد الكرة وجميع الاندية استعداداً لعودة الدوري، وحرص النادى الاسماعيلى على تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل مشدد قبل انطلاق تدريبات الدراويش عصر السبت الماضى وذلك من حيث تعقيم الكرات المستخدمة فى المران، وجميع الأدوات المستخدمة وكذلك تعقيم الملعب منعًا لانتقال العدوى، ويقوم الجهاز الطبى بمتابعة الحالة الصحية مع قياس درجة الحرارة لكل اللاعبين قبل انطلاق التدريبات.

ويبذل مسئولو النادى جهودًا كبيرة فى سبيل الحفاظ على سلامة اللاعبين وأعضاء الفريق كافة من خلال اتباع الاجراءات الاحترازية وعمليات التطهير اليومية لفندق الإقامة والملاعب.

وأظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادى الاسماعيلى والجهاز الفنى والطبى والادارى عن وجود حالتان ايجابيتان تحمل فيروس كورونا ( COVID 19 )، على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبى بالنادى الاسماعيلى بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبى للاتحاد المصرى لكرة القدم حتى تعافيهم وعودتهم مرة اخرى لتدريبات الفريق .