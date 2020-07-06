فايلر ومدرب أحمال الأهلي يعودان للقاهرة اليوم ويخضعان للمسحة قبل التدريبات

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بعيداً عما سبق ، يواصل فريق الكرة تدريباته اليوم ،الأثنين، على ملعب التتش تحت قيادة ديفيد سيزا المدرب العام فيما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، للاطمئنان على سير البرامج التأهيلية للاعبين المصابين ، واستفسر مدير الكرة عن أحوال المُصابين وموقفهم من البرنامج العلاجي الذي يخضعون له ، وطمئن طبيب الفريق عبد الحفيظ بشأن سير الأمور بشكل جيد للاعبين المصابين، فيما يتعلق بالتدريبات التأهيلية التي ينفذها الرباعي المصاب، سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود ، ويُنفّذ سعد سمير برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس، في حين يستكمل محمد محمود برنامجه للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي، في الوقت الذي يؤدي فيه كريم نيدفيد وحمدي فتحي برنامجيهما للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة .
واستأنف فريق الأهلي تدريباته، مساء الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة بعدما سبق ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال يومي الجمعة والسبت وذلك في إطار البرنامج الذي تم وضعه للفريق خلال فترة الإعداد الحالية.
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