شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مشاهير الكرة يهربون من حرارة الجو للشواطىء تحت شعار "أمير البحار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للبحر سحر غامض وجمال آسر يجعل مشاهير الكرة يرتبطون معه بقصة عشق لاتنتهى لاسيما أنه الملاذ الأمن لأياً منهم كلما سنحت ظروفه وأعطته الحياة الكروية فرصة للابتعاد عن صخب البطولات المحلية والدولية فيسارع لقضاء العطلة مع عائلته على شواطىء البحر حيث الهدوء والمناظر الخلابة للهروب من صخب المباريات والمعسكرات .

بعض مشاهير الكرة يفضلون لعب الكرة على الشاطئ بقيادة محمود عبد المنعم كهربا نجم الاهلى وعمرو زكى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وأخرون يفضلون الاستجمام والجلوس في هدوء للاستمتاع بالهواء الطلق والمناظر الجميلة وعلى رأسهم الثعلب الصغير حازم إمام فيما يفضل صالح جمعة صانع ألعاب الاهلى ركوب اليخت في عرض البحر والقيام برحلة بحرية مثيرة في أعماق البحار.

بينما يتزعم القناص عماد متعب مهاجم الأهلى السابق قائمة عشاق صيد الأسماك بين نجوم الكرة فى مصر، لاسيما أن القناص يستغل الفرصة دائماً لممارسة هوايته بصيد الأسماك فيتوجه على الفور للبحر الأحمر لقضاء عدة أيام فى عرض البحر لمداعبة الأسماك واقتناصها من الأمواج مثلما يقتنص الأهداف القاتلة من عمر المباريات.

عماد متعب له طقوس خاصة مع صيد الأسماك، حيث كشفت صور عديدة تم التقاطها للهداف عن غرامه بصيد الأسماك ذات الحجم العائلى فهى عشق خاص لكابتن الأهلى السابق.

فيما يفضل الثنائى محمد مجدى قفشة نجم الاهلى وياسر إبراهيم مدافع المارد الأحمر التقاط الصور مع أصدقاؤهم بجانب الأمواج للإحتفاظ بلقطات تذكارية لاتنسى .



الثعلب الصغير



ايمن اشرف



حازم إمام



حميد احداد



صالح جمعة وصديقه



صالح جمعة



صالح وكهربا



عماد متعب

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عمرو زكى



قفشة وحارس الزمالك



قفشة



كهربا على البحر



كهربا واصدقاؤه



كهربا يداعب الكرة فى البسين



كهربا



مجدى قفشة



محمود عبد المنعم كهربا



محمود كهربا



مدافع الاهلى



نجم الاهلى