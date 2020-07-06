شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع مع رئيس المقاولون لحسم صفقة طاهر محمد طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب نهاية الأسبوع الجاري من أجل حسم صفقة طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون بعدما شهدت الأيام الماضية خلافاً واضحاً بين الناديين حول قيمة الصفقة على الصعيد المالي ، وقال مصدر في الأهلي أن هناك فارق كبير بين ما عرضه الأهلي وبين ما طلبه المقاولون لإتمام الصفقة يصل لما يقرب من 15 مليون جنيه تقريباً خاصة بعد إستبعاد فكرة ضم المقاولون لاعبين من الأهلي بجانب مقابل مالي بسبب الخلاف أيضاً حول اللاعبين المطلوبين من جانب المقاولون لذا تم الإتفاق على إتمام الصفقة من خلال مقابل مالي فقط وامام هذه الظروف سيعقد الخطيب إجتماعاً مع محسن صلاح أواخر الأسبوع الجاري لحسم الصفقة التى ربما تكون أول صفقة رسمية للقلعة الحمراء بعدما سبق وحصل النادي الأهلي على توقيع اللاعب مؤخراً وبات حسم الأمر مع المقاولون مسألة وقت في ظل العلاقة القوية التى تربط الناديين.

من جانبه ، أعرب طاهر محمد طاهر عن امنيته بالمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، مؤكدًا أن تركيزه فى الفترة الحالية بشأن الأولمبياد، مضيفا فى تصريحات تليفزيونية، إن الجيل الحالى من اللاعبين قادر على صناعة الانجاز وتحقيق نجاح كبير فى أولمبياد طوكيو ، وتحدث طاهر عن منافسته مع نجوم الأهلي حال اتمام الصفقة بشكل رسمى، مؤكدًا إنه قادر على التنافس مع هؤلاء النجوم، خاصة وإنه يثق فى قدراته ومؤهلاته التى ستجعل له دور فعال داخل كتيبة الشياطين الحمر، لافتًا إلى إن جمهور الأهلى كبير ودائمًا داعم لفريقه.

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وعن علاقته برمضان صبحي، لاعب الأحمر والمعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، قال: "رمضان زميلي منذ مرحلة الناشئين ولكن شخصيته أصبحت ناضجة أكثر بعد الاحتراف في الدوري الإنجليزي وأصبح بمثابة القائد"، وأوضح: "ابتعدت عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة وذلك اثر على مستوايي ولكني قادر على العودة من جديد".

كما أعرب عن سعادته بمفاوضات الأهلى مع مسئولو ناديه من أجل الحصول على خدماته، قائلاً: "الأهلي يفاوضني وآنا سعيد بذلك، وسعيد بإهتمام السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى، وأنا أركز فقط مع المقاولون العرب في الوقت الجاري، ولم أتحدث مع عماد النحاس عن رحيلى حتى الأن"، تابع اللاعب حديثه مؤكدًا إن الأهلي نادي كبير ويضيف لاسم اي لاعب، وإن طموحه الاحتراف الخارجي مستقبلا، والأهلي سيكون بوابته لأوروبا.