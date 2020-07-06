شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. فلافيو يحسم صراع الأهلي والإسماعيلي علي لقب 2009 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ الأهلي والإسماعيلي لمباراة فاصلة في موسم 2009 لحسم بطل الدوري بعد انتهاء المسابقة رسميا وتساوي الفريقين في النقاط وفارق الأهداف، أقيمت مباراة التتويج او المباراة الفاصلة يوم 24 مايو 2009 علي استاد المكس بالإسكندرية، حيث شهد هذا اليوم إحراز الانجولي فلافيو مهاجم الأهلي السابق هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة من رأسية " ماركة " فلافيو ، ولم يحتسب الحكم الاسباني هدفا للإسماعيلي احرزه محمد حمص كابتن الفريق وقتها لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بالمباراة وباللقب.

من ناحية أخرى تلقت إدارة النادي الأهلي عرضاً من نظيرتها في انبي لتجديد استعارة محمد شريف جناح الفريق الأحمر المعار للفريق البترولي حتى نهاية الموسم لمدة موسم إضافي، بعد إعلان حلمي طولان المدير الفني لانبي رغبته في بقاء اللاعب نظراً للحاجة الشديدة لخدماته، وقدم محمد شريف مستوى استثنائي مع انبي هذا الموسم قبل توقف المسابقات في مصر والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، في الوقت الذي يتحفظ الأهلي حتى الأن على تجديد استعارة محمد شريف في ظل رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في استعادة الجناح الشاب لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد.

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في الوقت الذي استقر فايلر المدير الفني للأهلي بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعبا.