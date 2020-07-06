شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتابع حالة مصطفى فتحى فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، حالة مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق، حيث يخضع اللاعب حاليا للعزل المنزلى بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا مع خضوعه لبروتوكول العلاج من أجل التعافى سريعا من ذلك الفيروس.

وحرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك على التواصل مع اللاعب، من أجل دعمه والتأكيد له أن الفريق ينتظر عودته فى القريب العاجل كما حرص جميع لاعبى الفريق على التواصل مع فتحى من أجل الاطمئنان على حالته بعدما خضع للمسحة الأولى مع جميع زملائه بالفريق وتأكد إصابته بذلك الفيروس.

وكشف مصطفى فتحى عدم معاناته من أية أعراض ويخضع حاليا للعزل المنزلى مع الخضوع لبروتوكول العلاج الموضوع من أجل التعافى من الفيروس، حيث أكد اللاعب لجهاز الزمالك الطبى عدم معاناته أو شكواه من أية أعراض إلا أن الجهاز الطبى شدد على فتحى بضرورة الالتزام التام بالبروتوكول الطبى، من أجل التعافى سريعًا من ذلك الفيروس مثلما حدث فى حالة محمد عواد حارس الفريق الذى تعافى فى غضون ما يقرب من 6 أيام.

وكان مصطفى فتحى قد طالب الجميع بالدعاء له، بعد تأكد إصابته بفيرس كورونا "كوفيد 19" بعد ظهور نتيجة إجراء المسحة الطبية التى خضع لها الفريق أمس الأول الجمعة، حيث قال اللاعب فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "covid 19، الحمد للهزز دعواتكم"، حيث تأمل الجماهير فى شفاء مصطفى فتحى سريعًا، للعودة للمشاركة مع الأبيض، خلال الفترة المقبلة، حيث شارك مع الفريق هذا الموسم فى 12 مباراة بواقع 7 مباريات فى الدورى الممتاز و4 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر، وذلك قبل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.