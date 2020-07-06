مختار مختار يراقب أوزان لاعبى الإنتاج الحربى خلال فترة الإعداد قبل عودة الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراقب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى أوزان لاعبيه خلال فترة الاعداد استعداداً لعودة الدوري بغية وصول كافة اللاعبين للاوزان المثالية قبل إنطلاق المسابقة، ويحرص مختار مختار على متابعة البرامج الغذائية التى وضعها للاعبين للتعرف على مدى تنفيذها بجانب التدريبات البدنية المخصصة لكل لاعب للتخلص من الاوزان الزائدة التى اكتسبوها خلال فترة العزل المنزلى والابتعاد عن التدريبات منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.
على الجانب الأخر، طمئن مسئولى الإنتاج الحربى، لاعبى الفريق باقتراب صرف مستحقاتهم المالية فى غضون أيام قليلة حيث سادت حالة من الارتياح بين اللاعبين عقب إعلان الإدارة عزمها التراجع عن قرار تخفيض العقود بعد قرار عودة مسابقة الدوري ، وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، فى اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، عزمه منحهم مستحقاتهم كاملة والتراجع عن قرار تخفيض العقود بنسبة 30%، تطبيقاً للاتفاق الذى تم بين الإدارة واللاعبين بتنفيذ تخفيض العقود فى حال إلغاء مسابقة الدورى، ومع عودتها يحصل اللاعبون على عقودهم كاملة.
وعقد عامر جلسة مع اللاعبين فى أول مران لهم استعداداً لعودة الدوري طالبهم خلالها بالتألق فى المسابقة واستعادة المربع الذهبى من جديد، مشيداً بدورهم مع النادى وترحيبهم بتخفيض عقودهم بسبب جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وعائلاتهم وناديهم خلال الفترة المقبلة .وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا الأولى التى تم إجراؤها الاحد الماضى جاءت سلبية مائة بالمائة.
وقال خالد مهدى: "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الإنتاج سلبية تماما"، موضحاً أن هناك اهتماما بالغا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الإنتاج الحربى.
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