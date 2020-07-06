تقارير: أزارو مهدد بالحرمان من اللعب بالدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يواجه المغربي وليد أزارو مصير غامض بعد نهاية فترة إعارته مع فريق الاتفاق السعودي وعدم تمديد العقد لنهاية الموسم بجانب امتناعه عن العودة للتدريبات.

وانتقل أزارو إلى صفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية معارًا من الأهلي.

ومع عودة النشاط الكروي في المملكة العربية السعودية، طلبت الأندية من لاعبيها العودة إلى التدريبات تمهيدًا لاستئناف المسابقات المحلية، إلا أن أزارو امتنع عن تلبية رغبة ناديه بداعي نهاية عقده في يونيو الماضي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية نقلًا عن تقارير سعودية فإن أزارو مهدد بعدم اللعب لأي نادي سعودي في المستقبل.

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وأضافت التقارير أن اللاعب الدولي المغربي امتنع عن العودة للتدريبات بسبب الخصم الذي طال جزءا كبيرا من راتبه بنسبة 50%.

كما أكدت الصحيفة أن إدارة نادي الإتفاق السعودي رفضت دفع مبلغ 100 ألف دولار لإدارة الأهلي، (الجزء الباقي من قيمة مستحقات الإعارة)، وذلك بسبب رفض اللاعب خوض التدريبات، كما اشترط النادي السعودي توقيع أزارو على تمديد لفترة إعارته حتى نهاية الموسم الجاري، تماشيا مع قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ولفتت الصحيفة إلى أنه بحسب لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن أي لاعب غير سعودي يرفض تمديد فترة إعارته حتى نهاية الموسم الجاري، فإنه سيحرم من اللعب لأي ناد سعودي.

جدير بالذكر أن مصدر بالأهلي، سبق وأكد لمصراوي، أن إدارة النادي الأهلي لديها شرط من أجل تمديد إعارة الدولي المغربي وهو الحصول على باقي قيمة صفقة الإعارة.