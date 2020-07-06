وضع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، شرطًا أساسيًا بعد الاتفاق على عودة دوري ٩٩ خلال الموسم المقبل.
وطلب شوقي غريب مشاركة لاعبي ٩٧ ايا كان العدد في مسابقة ٩٩ شرط أن يكون مقيدًا في الفريق الأول لناديه، بحيث يكون
ويستعد المنتخب لخوض منافسات اولمبياد طوكيو العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر شوقي غريب يطلب مشاركة اللاعبين مواليد ٩٧ في دوري ٩٩ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.