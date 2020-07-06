شوقي غريب يطلب مشاركة اللاعبين مواليد ٩٧ في دوري ٩٩

وضع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، شرطًا أساسيًا بعد الاتفاق على عودة دوري ٩٩ خلال الموسم المقبل.

وطلب شوقي غريب مشاركة لاعبي ٩٧ ايا كان العدد في مسابقة ٩٩ شرط أن يكون مقيدًا في الفريق الأول لناديه، بحيث يكون

اللاعب يشارك مع فريقه بالدوري الممتاز وإذا لم يشارك يلعب مع فريق ٩٩ طالما أنه من مواليد ٩٧.ويستعد المنتخب لخوض منافسات اولمبياد طوكيو العام المقبل.