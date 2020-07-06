شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجتمع بأندية المظاليم اليوم لبحث شكل المسابقة خلال الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، ، اجتماعات مع أندية القسم الثالث اليوم الاثنين بأندية الأقصر وأسوان فى مقر نادى المدينة المنورة، ثم الاجتماع بأندية سوهاج والمنيا والوادى الجديد وأسيوط ومرسى مطروح ، ومن المقرر أن يجتمع أحمد عبدالله و جمال محمد على مع أندية الصعيد ، بينما يجتمع محمد فضل و سحر عبد الحق مع أندية مطروح.

وتشهد الجلسة التي تجمع مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وأندية القسم الثالث مناقشات حول شكل المسابقة في الموسم المقبل إلى جانب مناقشة موقف الصعود والهبوط في الموسم الحالي.

في سياق مغاير ، أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باللجنة الخماسية، أنه على النادي الأهلي تطبيق الاجراءات الاحترازية على رينيه فايلر المدير الفني للفريق، عقب عودته من سويسرا، قائلا خلال تصريحاته تليفزيونية:" لابد ان يجري فايلر مسحة عقب عودته إلى مصر للاطمئنان على نفسه، وذلك قبل ان يخالط أحد من لاعبي النادي الأهلي".

Advertisements

وأضاف محمد سلطان في تصريحات صحفية ، أن المنتخب الوطني سيخضع لنفس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في كل تجمع ، و التي تحدث مع الأندية خلال الفترة الماضية وذلك للاطمنان علهيم خلال الفترة المقبلة.

أكد محمد سلطان أن عدد إصابات كورونا في الدوري الممتاز وصل 26 أو 27 حالة حتى الان بعد إجراء مسحات لكل فرق الدوري الـ18 استعدادًا لعودة الدوري الممتاز يوم 8 أغسطس المقبل.