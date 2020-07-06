شكرا لقرائتكم الخطيب يحسم صفقة طاهر طاهر نهاية الأسبوع مع رئيس الذئاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب نهاية الأسبوع الجاري من أجل حسم صفقة طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون بعدما شهدت الأيام الماضية خلافاً واضحاً بين الناديين حول قيمة الصفقة على الصعيد المالي ، وقال مصدر في الأهلي أن هناك فارق كبير بين ما عرضه الأهلي وبين ما طلبه المقاولون لإتمام الصفقة ويصل الفارق لما يقرب من 15 مليون جنيه تقريباً خاصة بعد إستبعاد فكرة ضم المقاولون لاعبين من الأهلي بجانب مقابل مالي بسبب الخلاف أيضاً حول اللاعبين المطلوبين من جانب المقاولون لذا تم الإتفاق على إتمام الصفقة من خلال مقابل مالي فقط وامام هذه الظروف سيعقد الخطيب إجتماعاً مع محسن صلاح أواخر الأسبوع الجاري لحسم الصفقة التى ربما تكون أول صفقة رسمية للقلعة الحمراء بعدما سبق وحصل النادي الأهلي على توقيع اللاعب مؤخراً وبات حسم الأمر مع المقاولون مسألة وقت في ظل العلاقة القوية التى تربط الناديين.

من جانبه ، أعرب طاهر محمد طاهر عن امنيته بالمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، مؤكدًا أن تركيزه فى الفترة الحالية بشأن الأولمبياد، مضيفا فى تصريحات تليفزيونية، إن الجيل الحالى من اللاعبين قادر على صناعة الانجاز وتحقيق نجاح كبير فى أولمبياد طوكيو ، وتحدث طاهر عن منافسته مع نجوم الأهلي حال اتمام الصفقة بشكل رسمى، مؤكدًا إنه قادر على التنافس مع هؤلاء النجوم، خاصة وإنه يثق فى قدراته ومؤهلاته التى ستجعل له دور فعال داخل كتيبة الشياطين الحمر، لافتًا إلى إن جمهور الأهلى كبير ودائمًا داعم لفريقه