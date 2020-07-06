رياضة | جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 07:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي برشلونة الإسباني من الفوز على نظيره نادي فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب لا سيراميكا.

كما استطاع نادي ريال مدريد من الفوز على نظيره نادي أتلتيك بيلباو بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 هدف.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:

1- ليونيل ميسي (برشلونة) - 22 هدفًا.

2- كريم بنزيما (ريال مدريد) - 17 هدفًا.

3- جيرارد مورينو (فياريال) - 16 هدفًا.

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4- لويس سواريز (برشلونة) - 13 هدفًا.

5- إياجو أسباس (سيلتا فيجو) - 13 هدفًا.

6- لوكاس أوكامبوس (إشبيلية) - 12 هدفًا.

7- راؤول جارسيا (أتلتيك بلباو) - 13 هدفًا.

8- أنتي بوديمير (ريال مايوركا) - 12 هدفًا.

9- أوكامبوس (خيتافي) - 12 هدفًا.

10- روجي مارتي (ليفانتي) - 11 هدفًا.