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ريال مدريد يفوز على أتليتيكو بيلباو ويقترب من حسم لقب الدوري الاسباني

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


Getty Images
سجل سيرغيو راموس 22 ضربة جزاء لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، من بينها ثلاث ضربات منذ استئناف بطولات كرة القدم

فاز فريق على منافسه أتليتيكو بيلباو بهدف سجله قائد الفريق سيرخيو راموس ليوسع الفارق عن ملاحقه بسبع نقاط، ويقترب من حسم لقب .

وسجل راموس الهدف من ركلة جزاء مثلما فعل في المباراة السابقة أمام ختافي، بعدما ارتكب داني غارسيا مخالفة في منطقة الجزاء بعرقلته البرازيلي مارسيللو.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة ركلة الجزاء.

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وسيواجه برشلونة منافسه فياريال في مهمة لتقليص الفارق عن صاحب الريادة إلى أربع نقاط.

ولم تشهد مباراة ريال مدريد أمام أتليتيكو بيلباو فرصا كثير للتهديف، إن لم يتدخل حارس الريال، تيبو كورتوا، إلا مرة واحدة لإنقاذ مرماه.

وأصبح حارس المنتخب البلجيكي أول حارس يحافظ على نظافة شباكه 17 مباراة في موسم واحد من الدوري الإسباني منذ إنجاز فرانتشيسكو بويو في موسم 1994 -1995.

ويحتاج فريق زين الدين زيدان للفوز بثلاث مباريات من الأربع المتبقية ليضمن لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية منذ 2012.

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