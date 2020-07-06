شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..اتحاد الكرة يكشف عن الكرة الموحدة فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم في الثانية ظهر اليوم الإثنين ، مؤتمرًا صحفيا للكشف عن الكرة الموحدة المقرر استخدامها فى مباريات مسابقة الدورى بعد استئنافه فى السابع من أغسطس المقبل.

وتنفيذا للإجراءات الاحترازية المتبعة في التجمعات، طلب اتحاد كرة القدم من الإعلاميين الالتزام بهذه الإجراءات والمساهمة في عدم التزاحم بتمثيل كل وسيلة إعلامية بزميل واحد فقط لمنح فرصة الحضور للجميع وتحقيق التباعد الاجتماعي فى الوقت نفسه.

فى سياق متصل ، أكد مسئولو هيئة استاد القاهرة الدولي، للجنة الخماسية المكلفة لإدراة اتحاد الكرة، جاهزية أرض الملعب قبل نهاية شهر يوليو الجارى، قبل انطلاق بطولة الدورى فى 7 أغسطس المقبل، وجارى الانتهاء من صيانة الملعب وزراعة البذور الصيفية ليصبح الاستاد جاهزاً لاستضافة المباريات بشكل طبيبعى.

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واستغل المسئولون فترة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضى لإجراء بعض التطويرات وأعمال الصيانة وزراعة البذور الصيفية لأرضية الملعب، والتى بدأت فى الطرح خلال الفترة الحالية.

كما قرر اللواء على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للعاملين والموظفين بالهيئة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر منع دخول أى شخص لا يرتدى الكمامة إلى استاد القاهرة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للاستعانة ببوابات تعقيم إلكترونية من أجل الحد من انتشار الفيروس وتعقيم الأشخاص الداخلين للاستاد.